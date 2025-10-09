Son Mühür- Dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olarak kabul edilen Nobel Edebiyat Ödülü, 1901 yılından bu yana 117 kez sahiplerini buldu.

Krasznahorkai’ye ödülü, 10 Aralık 2025 tarihinde İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenecek törenle takdim edilecek. Nobel Ödülleri her yıl Alfred Nobel’in ölüm yıl dönümünde, farklı dallarda insanlığa katkı sağlayan isimlere veriliyor.

Macar edebiyatı için tarihi bir gün

László Krasznahorkai, Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan ikinci Macar yazar oldu. 2002 yılında aynı ödülü, “Holokost’u bireysel kader ve ahlaki sorumluluk üzerinden ele alan eserleriyle” Imre Kertész kazanmıştı. Böylece 23 yıl aradan sonra Nobel Edebiyat Ödülü yeniden Macaristan’a gitti.

Edebiyat dünyasında derin izler bırakan bir isim

Krasznahorkai, özellikle “Satantango” ve “The Melancholy of Resistance” gibi eserleriyle tanınıyor. Kıyametvari atmosferler, insanın varoluşsal yalnızlığı ve modern dünyanın çöküşüne dair temalar, yazarın eserlerinin merkezinde yer alıyor. Edebiyat çevreleri, bu ödülün Macar edebiyatının uluslararası görünürlüğünü artıracağı görüşünde birleşiyor.

Nobel tarihinden notlar

Bugüne kadar 121 yazar, Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi oldu. Ödülün en yaşlı kazananı, 2007 yılında 87 yaşında bu onura erişen Doris Lessing olmuştu. Krasznahorkai ise bu prestijli listeye, “sanatı insanlığın en karanlık dönemlerinde bile umut taşıyıcısı kılan bir yazar” olarak adını yazdırdı.