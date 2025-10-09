Son Mühür/ Merve Turan- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında çok sayıda tanınmış isim ifadeye çağrıldı. Gözaltı işlemi uygulanmadan ifadeleri alınan ünlüler, serbest bırakıldı. İfade veren isimlerden biri olan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, sürecin ardından yaptığı paylaşımda iddiaları kesin bir dille reddetti.

Geniş çaplı operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, kamuoyunca tanınan çok sayıda isme yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Jandarma ekiplerince yürütülen soruşturma sürecinde, aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin ve Deren Talu, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi ifadeye çağrıldı.

Jandarma ekipleri kan, idrar ve saç örneği aldı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na davet edilen ünlü isimlerden, standart prosedür gereği kan, idrar ve saç örnekleri alındı.

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan tüm kişiler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

“Asla ilgim olmadı, olamaz”

Soruşturma kapsamında ifade veren isimlerden biri olan influencer Duygu Özaslan, evine döndükten kısa süre sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Özaslan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün kendimi nedenini ve nasılını asla anlayamadığım bir gündemde buldum. Hiçbir zaman böyle şeylerle bir ilgim olmadı, asla olamaz. Olanlara inanamıyorum. Zor bir gündü, şimdi evimdeyim. Tüm bu süreçte yanımda olan herkese, tüm dostlarıma teşekkür ederim.”