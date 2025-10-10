Son Mühür- Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler güne şiddetli bir sarsıntı haberiyle başladı. Filipinler sismoloji ajansı, Filipinler'in güneyinde 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini, birçok ülkede tsunami uyarısı yapıldığını ve yakınlardaki kıyı bölgelerinde yaşayan halkın daha yüksek yerlere taşınması gerektiğini bildirdi.



Artçı sarsıntılar konusunda uyarı...



Phivolcs ajansı, Mindanao bölgesindeki Davao Oriental'e bağlı Manay kasabası açıklarında meydana gelen şiddetli depremin yol açtığı hasar ve artçı sarsıntılar konusunda uyarıda bulundu.

Depremin derinliği 20 km (12 mil) olarak belirlendi.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremin merkez üssüne 300 kilometre (186 mil) mesafedeki kıyılarda tehlikeli dalgaların oluşabileceğini belirterek tsunami uyarısında bulundu.