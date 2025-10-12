Norveç basını, Nobel Barış Ödülü’nün açıklanmasından hemen önce Polymarket adlı kripto tabanlı bahis sitesinde olağandışı işlem artışı yaşandığını duyurdu.

Verilere göre, ödülün sahibi ilan edilmeden yalnızca birkaç saat önce Venezuelalı siyasetçi María Corina Machado için yapılan bahisler bir anda katlanarak arttı.

Bahis oranı saatler içinde fırladı

Perşembe gecesi Machado’nun kazanma olasılığı yalnızca %3,75 olarak görünüyordu.

Ancak birkaç saat içinde oran %72,8’e çıktı. Norveç medyası, bu ani yükselişin az sayıda kullanıcıya on binlerce dolarlık kazanç sağladığını aktardı.

İddiaya göre bazı hesaplar, kısa sürede 65 bin doların üzerinde kazanç elde etti.

Nobel Enstitüsü: “Bilgimiz hedef alınmış olabilir”

Nobel Enstitüsü Direktörü Kristian Berg Harpviken, Bloomberg’e yaptığı açıklamada şüpheli işlemlerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı:

“Görünüşe göre, bilgimizi kullanarak kazanç sağlamak isteyen bazı unsurların hedefi olduk. Henüz sızıntıya dair kesin bir kanıt yok, ancak resmi bir soruşturma başlatılmasını bekliyorum.”

Norveç yetkilileri devrede

Norveç makamları, Nobel sürecinin gizlilik esasına dayandığını hatırlatarak çevrim içi platformlardaki bu olağandışı hareketleri incelemeye aldı.

Soruşturmanın, ödül komitesiyle bağlantılı olası bilgi sızıntılarını da kapsayacağı belirtildi.

Yetkililer, “Eğer bir sızıntı varsa ortaya çıkar” mesajını verdi.

Bu gelişme, Nobel Ödülleri tarihindeki en dikkat çekici dijital bahis vakalarından biri olarak kayıtlara geçebilir.