Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, ülkesinin Rusya sınırında gerginliğin arttığı yönündeki haberlerin abartılı olduğunu açıkladı.

Tsahkna, Güneydoğu Estonya’da Rus topraklarına kısa süreliğine geçen bir yolun bulunduğunu, bu yolun uzun süredir yerel halk tarafından durmaksızın kullanıldığını belirtti.

Bakan, geçtiğimiz Cuma günü söz konusu bölgede Rusya tarafında yedi silahlı askerin görüldüğünü, olası bir kazayı önlemek amacıyla trafiğin geçici olarak durdurulduğunu ifade etti.

“Durum kontrol altında”

Estonyalı bakan, “Uzun vadede bu yolu tamamen kullanmayı bırakmayı planlıyoruz. Rus topraklarını atlayan alternatif bir güzergah zaten mevcut, bir yenisi de yapım aşamasında” dedi.

Tsahkna açıklamasını, “Mevcut durum tarihi bir anomalidir. Açık konuşmak gerekirse sınırda ciddi bir olay yaşanmıyor. Ruslar son dönemde biraz daha belirgin ve iddialı davranıyor, ancak durum tamamen kontrol altında” sözleriyle tamamladı.