Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın da potansiyel adaylar arasında yer aldığı Nobel Barış Ödülü sürpriz bir kararla Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado'ya verilmişti.

ABD'nin Venezuela lideri Maduro'yu suç örgütü olarak nitelendirip ülkeye askeri bir müdahale ihtimalini masada tuttuğu süreçte, Machado'nun Norveç'te düzenlenecek ödül törenine katılıp katılmayacağı sorusu cevabını buldu.

Norveç kamu yayıncısı NRK, Norveç Nobel Enstitüsü'ne dayandırdığı haberinde Maria Corina Machado'nun Oslo'da düzenlenecek törene katılmayacağını duyurdu.



10 yıldır seyahat yasağı var...



58 yaşındaki Machado, Venezuela yetkilileri tarafından on yıldır uygulanan seyahat yasağına tabi tutuluyor. Ağustos 2024'den bu yana saklanan Machado'nun nerede olduğu henüz bilinmiyor.



NRK'ya göre, Machado "Oslo'ya gitmek isterdim ama bu, Venezuela'daki geleceğimi riske atar" dedi. Tören sonrası Norveç'e sığınma hakkı tanınsa bile, Machado'nun ülkesine dönme şansını kaybedebileceğini düşündüğü öğrenildi.



Kimler törene davet edildi?



Norveç Nobel Komitesi, ödülü Kral Harald, Kraliçe Sonja ve aralarında Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın da bulunduğu Latin Amerika liderlerinin huzurunda almak üzere onu Oslo'ya davet etmişti.

Norveç Nobel Komitesi, 10 Ekim'de Machado'yu "Venezuela halkının demokratik haklarını savunma ve diktatörlükten barışçıl demokrasiye geçiş mücadelesi" için seçtiklerini duyurmuştu.