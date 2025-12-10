Son Mühür - Medya ve eğlence sektöründe dengeleri değiştirecek satın alma sürecinde, Warner Bros. Discovery ile Netflix arasında yapılan anlaşmanın ardından Paramount’un yeni bir teklif sunması rekabeti bir üst seviyeye taşıdı. WarnerMedia'nın sahibi AT&T, Mayıs 2021’de şirketin Discovery ile birleşeceğini duyurmuş ve birleşme Nisan 2022’de tamamlanmıştı. O tarihten itibaren Warner Bros. Discovery adıyla sektörde önemli bir aktör olarak faaliyet gösteren şirket, artan rekabet, borç yükü ve değer kaybı nedeniyle bu yıl haziran ayında yeniden yapılandırma planını açıkladı. Açıklamada, stüdyo ve yayıncılık faaliyetleri ile küresel televizyon ağlarının ayrılarak iki ayrı medya şirketi oluşturulmasının planlandığı, böylece rekabet gücünün, büyüme fırsatlarının ve hissedar getirilerinin artırılmasının amaçlandığı, sürecin 2026 ortasında tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Warner Bros. Discovery, ekim ayında yaptığı açıklamada, satış da dahil olmak üzere farklı seçenekleri değerlendirdiğini duyurdu. Şirket, “Warner Bros.” ve “Discovery Global” olarak iki ayrı şirkete ayrılma planını sürdürdüğünü ve hem tüm şirketin hem de yalnızca Warner Bros.'un satışı için birden fazla teklif aldığını belirtti. Yönetim kurulunun, hissedar değerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla stratejik alternatifleri inceleme süreci başlattığı vurgulanan açıklamada, 2026 ortasına kadar tamamlanması planlanan ayrılma sürecinde, tüm şirketin satışı veya Warner Bros. ile Discovery Global’in ayrı ayrı satışı gibi seçeneklerin değerlendirildiği ifade edildi.

Rekabet kızıştı

Netflix, Paramount ve Comcast gibi medya devleri, Warner Bros. Discovery için satın alma teklifleri sundu. Ayrıca, son yıllarda küresel eğlence sektörüne büyük yatırımlar yapan Suudi Arabistan Varlık Fonu'nun (PIF) da şirketi satın almak için sürece dahil olduğuna dair haberler gündeme geldi. Geçen hafta Netflix, Warner Bros.’u film ve televizyon stüdyolarıyla birlikte HBO Max ve HBO’yu kapsayacak şekilde 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam şirket değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Satın alma işleminin nakit ve hisse senedi kombinasyonu ile gerçekleştirileceği ve Netflix’in hisse başına 27,75 dolar ödeyeceği bildirildi. İşlemin, gerekli düzenleyici onayların alınmasının ardından 2026’nın üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Netflix üst yöneticileri ise bu hafta yaptıkları açıklamada, Warner Bros. Discovery ile yapılan anlaşmayı tamamlayacaklarından ve düzenleyici onayları alacaklarından emin olduklarını ifade etti.

Paramount yeni bir teklif yaptı

Netflix anlaşmasının açıklanmasının ardından, daha önce Warner Bros. Discovery’ye farklı tekliflerde bulunan Paramount, bu hafta yeni bir karşı teklif sundu. Paramount, teklifini bu kez doğrudan Warner Bros. Discovery hissedarlarına yöneltti ve sunduğu “stratejik ve finansal açıdan cazip” teklifin Netflix’in teklifine göre daha avantajlı olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, Paramount’un Warner Bros. Discovery’nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak için teklif verdiği ve bunun 108,4 milyar dolarlık toplam şirket değerine denk geldiği bildirildi. Teklifin, Global Networks segmenti dahil olmak üzere şirketin tamamını kapsadığı ve hissedarlara Netflix’in teklifinden 18 milyar dolar daha fazla nakit sağladığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Paramount’un teklifinin rekabeti artırıcı ve tüketici lehine olacağı için düzenleyici onay sürecini daha hızlı geçeceği ifade edildi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yapılan bildirime göre, Paramount’un teklifini destekleyen finansman ortakları arasında Suudi Arabistan Varlık Fonu (PIF), Abu Dhabi merkezli L’imad Holding, Katar Yatırım Otoritesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’ın şirketi Affinity Partners yer aldı. Comcast’in Eş Üst Yöneticisi Mike Cavanagh ise Warner Bros. Discovery için yaptıkları teklifin, Netflix ve Paramount’un tekliflerindeki nakit değere kıyasla “zayıf” olduğunu söyledi.