Son Mühür - ABD’nin New York kentindeki federal mahkeme, Adalet Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda, Jeffrey Epstein’in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in yargılama sürecinde toplanan kapsamlı soruşturma dosyalarının kamuya açıklanmasına onay verdi. Hakim, yayımlanacak belgelerin mağdurları korumak amacıyla gerekli sansürlemelerden geçirildikten sonra paylaşılacağını belirtti. Dosyada, büyük jüri ifadeleri, mali belgeler, seyahat kayıtları, mağdur ifadelerine ilişkin notlar ve soruşturma sırasında elde edilen diğer deliller yer alıyor. Hakim, bazı belgelerin yeni bilgiler içermeyebileceğine dikkat çekerek, “Bakanlığın iddia ettiği gibi büyük jüri materyallerinin kayda değer yeni bilgiler sunduğu söylenemez” ifadelerini kullandı.

Alınan bu karar, geçen ay yürürlüğe giren 'Epstein Files Transparency Act' (Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası) sonrasında ikinci kez bir federal hakimin benzer bir adım atması anlamına geliyor. Florida’daki bir mahkeme, geçtiğimiz hafta benzer şekilde bazı belgelerin kamuya açıklanmasına onay vermişti. Maxwell ve Epstein dosyalarına bakan üçüncü bir yargıç için ise henüz karar açıklanmadı. Jeffrey Epstein’ın ölümü ve Ghislaine Maxwell’in yargılanmasının ardından kamuoyu, soruşturmanın kapsamı, bağlantı ağı ve olası yeni ilişkiler hakkında daha fazla bilgi talep ediyordu. Bakanlığın yayımlayacağı belgelerin, dava süreci ve soruşturmanın karanlıkta kalan yönlerine dair önemli bilgiler içermesi bekleniyor.