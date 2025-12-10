Son Mühür- Bir zamanlar aralarından su sızmayan Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar'ın 2021'de yaşadıkları tartışmada yeni bir sayfa açılacak gibi görünüyor.

Sözcü Medya Grubu'nun CEO'su olduğu konuşulan ve Sözcü Tv'de çok sayıda kişiyle yolların ayrılmasıyla ilgili eleştirilerin hedefi olan Yılmaz Özdil, kendisiyle ilgili eleştirilere İpek Özbey'le yaptığı Kırmızı Beyaz programında cevap verdi.

Sözcü Medya Grubu CEO'su olmadım...



İddiaların doğru olmadığını ve Sözcü Medya Grup Başkanı olmadığını belirten Özdil, bu iddialar gündeme getiren isimlerin başında huniyle gezmesi gerektiğini söyledi.

Sözcü Tv'deki yeni yapılanmanın konuşulduğu süreçte deneyimli gazeteci Uğur Dündar da Sözcü'den ayrıldığını duyurmuş, kısa bir süre sonra Halk Tv'yle anlaştığı ortaya çıkmıştı.



İsim vermeden Uğur Dündar'a gönderme...



Özdil programdaki konuşmasında isim vermeden ancak Uğur Dündar'ı tarif eden eleştirileriyle dikkati çekti.

"Torun sevmesi gereken insanların halen televizyonda kahraman gazeteci ayaklarına yatması utanç verici. Bizim en büyük derdimiz gençlerin geleceğinin çalınmasıdır. Bırakalım bu medyayı gençler yapsın.'' diyen Özdil,

“Televizyonda araştırmacı gazeteci diye falan diye başlıyor. Araştırmacı gazeteci olabilir mi, araştırmadan haber nasıl yapılır zaten?” diye sormuştu.



Dündar'ın cevabı gecikmedi...



Özdil'in açıklamalarında Uğur Dündar'ı hedef aldığı yorumlarının sosyal medyada arttığı süreçte Dündar'ın cevabı geldi.

Dündar, geçmişte Yılmaz Özdil'in kendisi hakkında söylediği,

''"Uğur Dündar’ın aldığı iltifat az bile; Türkiye O’na borçlu. Uğur Dündar’la bu kadar yakın çalışmış olmak, kızıma bırakacağım mirastır benim için.

Bu işin ZEUS’udur o...

Uğur Dündar sadece mesleğiyle değil, yaşam biçimiyle de örnek olması gereken bir insan. Sadece kendisiyle de ilgilenmez. Mesela benim de sağlıklı yaşamam için büyük çaba harcıyor..." sözlerini yeniden paylaştı.



İlişkileri 2021'de kopmuştu...



Bir zamanlar çok iyi iki dost olarak kamuoyunun karşısına onlarca etkinlikte birlikte çıkan Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil, Özdil'in Sezgin Baran Korkmaz'ın televizyon kurmak için dürüst ve güvenilir! gazetecileri kullandığını öne sürmüştü.

Özdil'in sözlerini üzerine alınan Uğur Dündar'ın tepkisi çok sert olmuş, ''Benim cenazeme bile gelme'' diyerek eski dostuyla arasındaki bütün köprüleri attığını göstermişti.