Son Mühür- Dünyada serveti 1 trilyon doları aşması konusunda en kuvvetli aday olan Elon Musk, nokta koyduğu siyasi kariyerinin aksine iş dünyasında atılımlarına ara vermiyor.

Elon Musk'ın SpaceX şirketi, gelecek yıl halka arz yoluyla 25 milyar dolardan fazla fon toplamayı ve 1 trilyon doların üzerinde bir değerlemeye ulaşmayı hedefliyor.

ABD medyasında yer alan haberler göre SpaceX, halka arz için bankalarla görüşmelere başladı ve bu işlem Haziran veya Temmuz aylarında gerçekleşebilir.



Aralık 2019'da yaklaşık 1.7 trilyon dolarlık piyasa değeriyle borsaya giriş yapan Suudi Arabistan'ın Aramco'su 1 trilyon dolar veya daha fazla değerlemeye ulaşan tek tamamlanmış halka arz olma özelliğini koruyor

Uzay tabanlı verileri için...



Bloomberg News'in bildirdiğine göre, SpaceX halka arzdan elde edeceği fonları, uzay tabanlı veri merkezleri geliştirmek ve bunları çalıştırmak için gereken çipleri satın almak için kullanmayı planlıyor

Bloomberg'in haberine göre, şirketin 2025 yılında yaklaşık 15 milyar dolar, 2026 yılında ise 22 ila 24 milyar dolar arasında gelir elde etmesi bekleniyor ve bu gelirin büyük çoğunluğu Starlink'ten gelecek.

Geçtiğimiz hafta medyada çıkan haberlerde, roket üreticisinin değerini 800 milyar dolara çıkaracak ikincil bir hisse satışına başlayacağı ve böylece en değerli özel şirket unvanı için OpenAI ile yarışacağı belirtilmişti.

Ancak Musk, bu haberleri yalanlayarak iddiaların gerçek olmadığını duyurmuştu.