Son Mühür - İran’da ekmek kuyruğunda çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada beklenmedik şekilde gündeme oturdu. Karede yer alan bir erkeğin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu andıran görünümü dikkatlerden kaçmadı. Haki yeşili pantolon ve bordo bir kazak giyen adamın fotoğrafı kısa sürede yayılıp tartışma konusu haline geldi.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan fotoğraf kısa sürede binlerce etkileşim topladı; kimi kullanıcılar benzerliği “şaşırtıcı” bulurken, bazıları açı ve ışık nedeniyle yanıltıcı bir görüntü oluştuğunu öne sürdü. Öte yandan, fotoğrafın montaj ya da manipülasyon olabileceğini dile getirenler de oldu.

Günümüzün en büyük sorunlarından

Teknolojinin ve yapay zekânın hızla gelişmesiyle birlikte bu sistemlerin kullanım alanı da genişledi. Pek çok durumda hayatı kolaylaştıran yapay zekâ, amacı dışında kullanıldığında ise insanları zor durumda bırakarak çeşitli mağduriyetlere yol açabiliyor. Kişilerin fotoğrafları üzerinden üretilen modellemeler, videolar veya görseller kötü niyetli amaçlarla kullanıldığında ciddi sorunlar yaratabiliyor. Bu tür kötüye kullanım örnekleri, günümüzde en çok tartışılan konular arasında yer alıyor.