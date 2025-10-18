Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya platformu NSosyal üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde suyun korunmasına yönelik yürütülen çalışmalara dair bilgi paylaştı.

Yumaklı, her damla suyun geleceğin teminatı olduğuna vurgu yaparak, “Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğini önlemek amacıyla 4 bin 869 izleme istasyonunda su kalitemizi düzenli olarak takip ediyoruz. Toprak ve arazi yönetiminden gübre kullanımına kadar çevre dostu uygulamalarla sularımızı koruyor, geleceğimizi güvence altına alıyoruz.” dedi.

Bakan Yumaklı’nın paylaşımında, 2 bin 539’u yer üstü, 2 bin 330’u ise yer altı suyu olmak üzere toplam 4 bin 869 izleme istasyonunda suların düzenli olarak izlendiği bilgisi yer aldı.

Ayrıca “nitrat hassas bölgeleri” belirlenerek koruma altına alındı. Nitrat Eylem Planı kapsamında ise toprak ve arazi yönetimi, gübreleme, hayvansal gübre yönetimi, sulama planlaması, bitki koruma ürünleri yönetimi ve işletme kayıtlarının tutulması gibi çevre dostu uygulamaların hayata geçirildiği aktarıldı.