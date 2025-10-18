Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO), küresel karbondioksit emisyonlarını azaltmaya yönelik görüşmeleri erteleme kararını değerlendirdi.
“Bu kaçırılmış bir fırsat. Üye devletlerin nakliye sektörünü net sıfır emisyona doğru net ve güvenilir bir yola sokmaları için büyük bir fırsatı kaçırdılar.”
ifadelerini kullanan Dujarric, deniz taşımacılığının küresel ekonominin merkezinde yer aldığını ve toplam emisyonların yaklaşık yüzde 3’ünden sorumlu olduğunu hatırlattı.
“Bu nedenle bu sektörün karbondan arındırılması kritik önem taşıyor.”
dedi.
“Yolun sonu değil ama ciddi bir gecikme”
ABD’nin net sıfır emisyon hedeflerini destekleyen ülkelere yaptırım tehdidinde bulunduğu yönündeki haberler üzerine Dujarric, kararın ciddi bir gecikmeye yol açtığını belirtti:
“Erteleme kararı aldık, harekete geçmeme kararı aldık. Bu yolun sonu değil, ancak konu epeyce ertelendi.”
IMO görüşmeleri ertelendi
İngiltere merkezli BM kuruluşu IMO, deniz taşımacılığında karbon salımını azaltmak amacıyla geliştirilen “Net-Zero Framework (NZF)” adlı uluslararası düzenlemeye ilişkin görüşmeleri bugün yapmayı planlıyordu.
Ancak ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin karşı çıkması üzerine toplantı ileri bir tarihe ertelendi.
Dujarric’in açıklamaları, BM’nin deniz taşımacılığında iklim kriziyle mücadele konusundaki kararlılığını yinelediği bir döneme denk geldi.