Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO), küresel karbondioksit emisyonlarını azaltmaya yönelik görüşmeleri erteleme kararını değerlendirdi.

“Bu kaçırılmış bir fırsat. Üye devletlerin nakliye sektörünü net sıfır emisyona doğru net ve güvenilir bir yola sokmaları için büyük bir fırsatı kaçırdılar.”