Son Mühür- Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, konuk olduğu talk show programında yaptığı samimi açıklamayla sosyal medyada gündem yarattı.

Son olarak "Şakir Paşa Ailesi" dizisinde rol alan Aktaş, katıldığı Talk Show Perileri programında bir restoranda ödediği rekor hesap miktarını anlattı.

"Ödediğin en yüksek hesap neydi?"

Berfu Yenenler’in sunduğu Talk Show Perileri programında soruları yanıtlayan Nilsu Berfin Aktaş’a, “Şu ana kadar bir restoranda ödediğin en yüksek hesap neydi?” sorusu yöneltildi. Ünlü oyuncu, soruya verdiği yanıtla izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.

“Dört kişiydik, 75 bin TL hesap ödedik”

Aktaş, dört kişiyle gittiği bir mekanda 75 bin TL’lik hesap ödediğini açıkladı. “Bence yemek yoktu ortada” diyen oyuncu, yaşadığı deneyimi şu sözlerle anlattı:

“4 kişiydik. Bence yemek yoktu ortada. Bir çorba geldi, 1 kaşık. Tatlı geldi, şu kadarcık, glutensiz laktozsuz falan. Bu arada geliyor, 15 dakika anlatıyor ama yemek 2 dakikada bitecek bir yemek.”