Son Mühür- Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan hava sahasında düşmüştü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kazada uçakta bulunan 20 askeri personelin şehit olduğunu açıklamıştı.

Rapçi Blok3 konserlerini iptal etti

“Blok3” lakabıyla tanınan ünlü rapçi Hakan Aydın da şehit haberlerinin ardından konserlerini iptal etme kararı aldı. Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tüm konserlerini ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan ünlü rapçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere yola çıkan kargo uçağının düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz. Önümüzdeki konserlerimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. 12 Kasım Zonguldak, 13 Kasım Kastamonu, 14 Kasım Sinop. Başımız sağ olsun.”