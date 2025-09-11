Son Mühür- Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz günlerde annesi Meltem Vural’ı kanser nedeniyle kaybetmenin derin acısını yaşadı. Şahinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Canımız annemiz Meltem Vural'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi 01.09.2025 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Levent Afet Yolal Camii’nden kaldırılacaktır” sözleriyle kaybını duyurmuştu.

“Annemsiz yapamıyorum”

Annesinin vefatının ardından sık sık sosyal medya üzerinden özlemini dile getiren Şahinkaya, geçtiğimiz günlerde gece yarısı yaptığı bir paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Oyuncu, annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin” ifadelerini kullandı. Ancak bu paylaşım kısa süre içinde silindi.

Baygınlık iddiası

Paylaşımın ardından Şahinkaya’ya saatlerce ulaşılamaması üzerine, ünlü oyuncunun evinde ilaçlar nedeniyle baygınlık geçirdiği iddiaları gündeme geldi. Bu gelişme, sanatçının sevenleri arasında endişe yarattı.

Sağlık durumu iyi

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programının aktardığına göre, Nilperi Şahinkaya sakinleştirici ilaç aldı ve sağlık durumu şu an için iyi.

Eski sevgilisinden açıklama

Kamuoyunu endişelendiren gelişmeler sonrası gözler Şahinkaya’nın yakın çevresine çevrildi. Eski sevgilisi Emre Yusufi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Her şey yolunda” ifadelerini kullanarak sevenlere rahatlatıcı bir mesaj verdi.