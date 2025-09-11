Kral Kaybederse dizisinde “Özlem” karakterini canlandıran oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural’ın vefatının ardından yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Şahinkaya, annesiyle birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri yazdı:

“Canlarım, ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin.”

Kısa süre sonra silinen bu paylaşım, oyuncunun takipçileri arasında endişeye yol açtı.

“İntihar Etti” İddiaları Sosyal Medyada Yayılıyor

Paylaşımın ardından sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde “Nilperi Şahinkaya intihar etti mi?”, “Sağlık durumu nasıl?” soruları gündeme geldi.

Arama motorlarında da “Nilperi Şahinkaya öldü mü?” ve “Nilperi Şahinkaya intihar mı etti?” başlıkları hızla aratılmaya başlandı.

Resmi Açıklama Yok

Şahinkaya’dan ya da yakın çevresinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle dolaşan iddiaların doğruluğu teyit edilemedi.

Anne Acısıyla Sarsılmıştı

Geçtiğimiz hafta Meltem Vural, kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti. Acı haberi duyuran Nilperi Şahinkaya, annesine veda mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım bilmiyorum. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Seni canımdan çok seviyorum annecim.”