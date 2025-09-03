Son Mühür- Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın annesi Meltem Vural, geçtiğimiz günlerde kanser nedeniyle yaşamını yitirdi.

Vural’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) uzun yıllar simultane tercüman olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

TBMM’de önemli görevler üstlendi

Meltem Vural, TBMM çatısı altında uzun süre Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİPA) ve Parlamentolararası Birlik Türk Grubu’nda görev aldı.

Kritik görüşmelerde liderlere simultane çeviri yapan Vural, parlamenter diplomasinin perde arkasında etkin rol oynadı.

Siyasi bir aileden geliyordu

Meltem Vural, 1969-1980 yılları arasında Ordu Milletvekili ve CHP Grup Başkanvekili olarak görev yapan Orhan Vural’ın kızıydı. Aynı zamanda Madagaskar Büyükelçisi Volkan Vural’ın da kardeşiydi.

İran’da rehin alındı

Sözcü'nin haberine göre; Vural, İranlı bir doktorla yaptığı evlilik sonrası İran’a taşındı. Eşinin ailesi tarafından rehin alındı ve zorla tesettüre sokuldu.

Zorlu bir süreçten sonra Türkiye’ye kaçmayı başaran Vural, yaşadıklarını “Şu Dağın Ardı İran” adlı kitabında kaleme aldı.

Büyükelçi Levent Şahinkaya ile evlendi

Türkiye’ye döndükten sonra ikinci evliliğini Büyükelçi Levent Şahinkaya ile yapan Meltem Vural, bu evlilikten dünyaca tanınan oyuncu Nilperi Şahinkaya’yı dünyaya getirdi.