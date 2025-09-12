Son Mühür- Geçtiğimiz hafta uzun süredir kanser tedavisi gören annesi Meltem Vural’ı kaybeden Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından annesiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin” notunu yazdı.



Bu paylaşımını kısa süre sonra silen ünlü oyuncunun hareketi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve takipçilerini endişelendirdi.

İntihar iddialarına menajerinden yanıt

Şahinkaya’nın paylaşımı sonrası intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti. Menajeri Önem Günal, 2. Sayfa programına yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı:

“Nilperi 6 ay boyunca annesine gece-gündüz baktı ve oldukça zor bir süreçten geçti. Kendisiyle konuştum, arkadaşları yanındaydı. Story’yi atarken de yanında arkadaşları vardı. O psikolojiyle bunları yazmış ama öyle hap almak, intihar etmek gibi bir şey yok.”

Şahinkaya’dan kısa açıklama

Akşam saatlerinde aracına binerken görüntülenen Nilperi Şahinkaya, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, sadece “İyiyim” demekle yetindi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Şahinkaya’nın hayranları, sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaşarak oyuncunun yanında olduklarını belirtti.