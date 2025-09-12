Son Mühür- Çiftin ayrılığın ardından yeniden bir araya geldiği ortaya çıktı. Kandemir ve Algül, yakın arkadaşlarının düğününe birlikte katılarak barıştıklarını adeta ilan etti. El ele salona giriş yapan ikili, gecenin en çok konuşulan isimleri oldu.

Sosyal medyadan romantik paylaşım

Ünlü oyuncu Helin Kandemir, düğünde sevgilisiyle çekilen romantik bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri “barıştılar” yorumlarıyla genç çifte destek verdi.

Magazin gündemine bomba gibi düştüler

Son olarak “Şakir Paşa Ailesi” dizisinde rol alan Kandemir, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Celal Can Algül ile yeniden başlayan ilişkisi, magazin basınında yeni bir heyecan yaratırken, ikilinin ilerleyen dönemde nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.