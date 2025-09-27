Son Mühür/ Begüm Mol- Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz günlerde vefat eden annesinin ardından Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

Annesiyle çekilmiş fotoğrafını yayınlayan Şahinkaya, “Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin” notunu düşmüştü. Ancak bu paylaşım kısa süre içinde silinmişti.

İntihar iddiaları gündeme gelmişti

Şahinkaya’nın evinde ışıkların yanmadığı, aracının kapısının önünde park halinde olduğu görülmüş, ardından oyuncunun ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği iddiaları basına yansımıştı.

Bu söylentiler üzerine oyuncunun eski sevgilisi Emre Yusufi’den bir açıklama gelmiş ve Yusufi, “Her şey yolunda” ifadelerini kullanmıştı.

Günler sonra yeni paylaşım

Yaşanan gelişmelerin ardından sessizliğini bozan Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yaptı.

Annesinin çantasına günler sonra bakma isteği hissettiğini belirten oyuncu, bulduğu bir notu takipçileriyle paylaştı.

“Hayat güzel”

Şahinkaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Acaba annem şu an benimle mi diye düşünürken, içimden çantasına bakmak geldi. Cüzdanından bu not çıktı: La vie est belle, yani hayat güzel.”