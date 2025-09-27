Son Mühür- Arabesk müziğin güçlü sesi olarak hafızalara kazınan sanatçı Güllü, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin terasından düşerek yaşamını yitirdi. 52 yaşındaki sanatçının vefatı, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

"İki gün önce mesajlaştık, ne kadar mutluydun"

Sanatçının yakın dostu ve meslektaşı Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Güllü ile vefatından iki gün önce mesajlaştığını açıkladı. Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Ah canım ablam, yaktın yüreğimizi... ‘Annem’e kavuşacağım günü bekliyorum’ demiştin. Kavuştun şimdi ama çocuklarını, torununu, seni sevenleri, bizleri yalnız bıraktın.

Daha iki gün önce mesajlaştık, ne kadar mutluydun, heyecanlıydın yeni şarkın için. Mekanın cennet olsun, seni hep şarkılarınla, güzel sesinle hatırlayacağız. İyi ki tanımışım seni.”

Valilikten soruşturma açıklaması

Olayla ilgili Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Valiliği tarafından yapılan ortak açıklamada, sanatçının düşme anına ilişkin ayrıntılar paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“26 Eylül 2025 günü saat 01.28 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine ekiplerimiz Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ne yönlendirilmiştir.

Sanatçı Gül Tut (Güllü), ikamet ettiği 6’ncı kattaki evinde kızı ve kızının arkadaşıyla bulunduğu sırada camdan düşmüş, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenmiştir.

Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla ‘yüksekten düşme’ olayıyla ilgili Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tahkikat başlatılmıştır.”