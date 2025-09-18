Son Mühür- Ünlü oyuncu Burak Deniz, yeni sezonda rol aldığı “Sahtekarlar” dizisiyle gündemdeyken yıllardır süren dava sürecinde karar verildi.

Deniz, meslektaşı Nilperi Şahinkaya’nın açtığı dava kapsamında Adana 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyordu.

Savcıdan cezalandırma talebi

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında Burak Deniz’in Adana’da yaşanan olay sırasında aynı masada oturan Necmi Deniz’e alenen hakaret ve tehditte bulunduğunu, ayrıca Nilperi Şahinkaya’ya da hakaret ettiğini belirtti.

Savcı ayrıca, Deniz’in Necmi’ye yumruk atmaya teşebbüs ettiğini, ancak yumruğun isabet etmediğini vurgulayarak “basit yaralamaya teşebbüs” suçunun işlendiğini ileri sürdü. Bu nedenle oyuncunun cezalandırılması talep edilmişti.

Karar duruşmasında beraat

Dün görülen karar duruşmasına Nilperi Şahinkaya ve avukatı Nail Gönenli, İstanbul’dan görüntülü bağlantıyla katıldı.

Mahkeme heyeti, dosya kapsamında Burak Deniz’in üzerine atılı suçları işlediğine dair kesin ve yeterli delil bulunmadığını belirterek, her türlü şüpheden uzak kanıt olmadığı gerekçesiyle oyuncunun beraatine karar verdi.

Temyiz yolu açık

Kararın ardından gözler Nilperi Şahinkaya’ya çevrildi. Şahinkaya’nın, mahkeme kararını temyize götürmeye hazırlandığı öğrenildi. Böylece davanın bir üst mahkemede yeniden değerlendirilebileceği ihtimali gündeme geldi.