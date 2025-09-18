Son Mühür/Merve Turan- Dünyaca ünlü model Bella Hadid, uzun süredir mücadele ettiği Lyme hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden paylaştığı karelerle takipçilerini tedirgin etti. Modelin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, sağlık durumuna dair endişeleri artırdı.

Serum ve oksijen desteği

28 yaşındaki Hadid’in fotoğraflarında koluna takılmış serum ve nefes almak için kullanılan oksijen tüpü dikkat çekti. Bir başka karede gözyaşlarını tutamayan modelin, alnına buz torbası koyduğu anlar da paylaşıldı. Vogue kapağında da yer alan Hadid, gönderisine, “Sürekli kaybolduğum için üzgünüm, sizi çok seviyorum” notunu ekledi.

Kardeşi Gigi Hadid’ten destek mesajı

Bella Hadid’in paylaşımına ilk yorum yapanlardan biri de kardeşi Gigi Hadid oldu. Gigi, “Seni seviyorum! Umarım en kısa sürede güçlü ve iyi hissedersin” mesajıyla destek verdi. Hayranlar da sosyal medyada “Kendine iyi bak, dünya seni bekliyor” ve “Sana şifa enerjisi gönderiyoruz” gibi yorumlarla Bella’ya moral verdi.

Tedavi anlarından samimi kareler

Paylaşılan fotoğraflar arasında Bella’nın koluna ve boynuna takılan serumlar, tedavi sırasında kucağında tuttuğu peluş oyuncakla barış işareti yapması ve odasında çiçekler ve kartlarla vakit geçirdiği anlar yer aldı.