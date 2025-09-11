Son Mühür- Başarılı oyuncu Rabia Soytürk, yaz başında mimar sevgilisi Samet Vuruşan’dan evlilik teklifi alarak magazin gündemine oturmuştu. Çift, tüm yazı birlikte geçirerek Çeşme’de romantik anlara imza atmış, sık sık el ele görüntülenmişti. O dönemde aşkları doludizgin devam ediyordu.

Sosyal medyada dikkat çeken hamle

Ancak ilişkide beklenmedik bir gelişme yaşandı. Çiftin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması ve birlikte paylaştıkları tüm fotoğrafları silmeleri, ayrılık iddialarını doğruladı.

Hayranlarından şaşkınlık

Soytürk’ün bu kararı hayranları tarafından sürpriz olarak karşılandı. Vuruşan’ın konuyla ilgili sessizliğini koruması ise dikkat çekti.

Evlilik planları kısa sürdü

Böylece yaz başında evlilik hazırlıkları yapan çiftin mutluluğu, birkaç ay içinde son bulmuş oldu. Yazın en çok konuşulan birlikteliklerinden biri sessizce noktalandı.