Nil Monze son yıllarda sosyal medyada dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Azerbaycan’da doğdu ve gençlik yıllarından itibaren siyaset ve insan hakları alanlarında aktif oldu. Özellikle Azerbaycan’daki muhalif gençlik hareketi NIDA’da yer aldı ve bu dönemde ülkesinde sivil toplum çalışmalarına katıldı.

2013’te Azerbaycan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde gözaltına alındı. Eski kimliğiyle Elsevər Mürsəlli adıyla biliniyordu ve “yasaklı madde bulundurma” suçlamasıyla yargılandı. Yargılama sonucunda 5 yıl hapis cezası aldı, ancak yaklaşık 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Cezaevinden çıktıktan sonra hayatında önemli bir karar aldı ve cinsiyet geçiş sürecini başlattı.

Kimlik geçişinden sonra adını Nil Monze olarak değiştirdi ve artık kadın kimliğiyle yaşamını sürdürüyor. Bu değişim, hem Azerbaycan’da hem de sosyal medyada oldukça konuşulan bir konu haline geldi. Nil Monze, deneyimlerini ve yaşadıklarını dijital platformlarda sık sık aktarıyor. Özellikle Instagram, TikTok, Facebook ve YouTube gibi sosyal ağlarda cesur ve zaman zaman provokatif paylaşımlarıyla öne çıkıyor.

Türkiye ve Gürcistan arasında bir yaşam sürüyor. Takipçi kitlesi gün geçtikçe artıyor ve hem Azerbaycan’da hem de Türkiye’de sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kendine özgü üslubu ve içerik tarzı sayesinde dijital dünyada geniş bir kitleye ulaştı.

Nil Monze Kimdir?

Nil Monze, 1990’lı yıllarda Azerbaycan’da doğdu. Eski adı Elsevər Mürsəlli olan Monze, gençlik döneminden itibaren siyasete, aktivizme ve insan haklarına ilgi gösterdi. NIDA adlı muhalif gençlik hareketinin aktif bir üyesi oldu ve bu hareketin hükümet karşıtı protestolarında yer aldı.

Nil Monze cezaevinden çıktıktan sonra cinsiyet geçişi sürecine girdi. Bu süreci tamamladıktan sonra adını Nil Monze olarak değiştirdi ve kadın kimliğiyle yaşamaya başladı. Resmi olarak ve sosyal medya ortamında kadın olarak tanınıyor.

Dijital Dünyadaki Etkisi

Nil Monze sosyal medya platformlarında ürettiği içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşmayı başardı. Mizahi, provokatif ve cesur paylaşımlarıyla özellikle gençler arasında popüler oldu. Yaşamını ağırlıklı olarak Türkiye ile Gürcistan arasında sürdürüyor ve içerik üretimine aktif şekilde devam ediyor