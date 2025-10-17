İYİ Parti’li eski milletvekili Aytun Çıray, CHP İzmir il kongresinde yaşanan gelişmelere X hesabından tepki gösterdi. Çıray paylaşımında, “Çağdaş Kaya’yı Genel Başkan Özgür Özel ikna etti… adaylıktan çekildi” ifadelerini kullanarak Genel Merkez’in doğrudan müdahalesini vurguladı.

Çıray’ın paylaşımı, İzmir’deki kongre kulislerinde gündem olan iddialarla doğrudan örtüşüyor: basına yansıyan haberlerde Genel Merkez’in Çağatay Güç’ü aday gösterdiği, Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın ise örgütten aldığı desteğe dayanarak adaylığını sürdürdüğü; ancak son dakikada Özgür Özel’in devreye girmesiyle Kaya’nın çekildiği bildirildi.

Çıray, paylaşımında ve sonraki kısa değerlendirmelerinde süreci sadece “adaylık meseleleri”nden ibaret görmediğini, bunun aynı zamanda yerel demokrasi ve örgüt iradesine yönelik bir sınama olduğunu belirtti.

Çıray’ın açıklaması şöyle;

“Koskoca CHP Genel Başkanı, önce sırf hapse girdiği için başarısız ve zanlı eski İl Başkanı'nı mağdur diye örgüte dayattı. Sonra İl Başkanı ev hapsine çıkınca trajikomik bir şekilde bu defa da "mağduriyeti bitti" denilerek bir Belediye memuru il başkanı olarak dayatıldı. Ama aksiyon bitmedi. O arada hakkında "savcılık soruşturması" olduğu CHP'lilerce söylenen Buca ilçe Başkanı "Ben de adayım" diyerek Ankara'ya meydan okudu. Ve işte tam o sırada koskoca CHP Genel Başkanı kendi adayının karşısına çıkmaması için doğrudan devreye girdi. Ah İzmirliler ah! Yapay zekâ bile bizi kurtaramadı! Cumhuriyeti korumak isterken İzmir'i feda ettik.”