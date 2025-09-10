Son Mühür- Türk pop müziğinin renkli isimlerinden Nil Karaibrahimgil, sadece şarkılarıyla değil, sahne performansları ve kişisel hayatıyla da gündemden düşmeyen sanatçılar arasında.

Kendine has tarzı ve özgün şarkı sözleriyle hafızalara kazınan Karaibrahimgil, aynı zamanda özel hayatıyla da merak konusu oluyor.

Nikah törenine Sertab Erener de katılmıştı

Sanatçının hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri, reklamcı Serdar Erener ile yollarının 2000’li yılların başında kesişmesi oldu.

Yaklaşık 10 yıl süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift, 21 Ocak 2010’da Nil Nehri kıyısında dünyaevine girdi. Nikah törenine Serdar Erener’in kız kardeşi ve ünlü sanatçı Sertab Erener de katılmıştı.

2014’te oğulları Aziz Arif'i kucaklarına almışlardı

Çiftin oğulları Aziz Arif, Mayıs 2014’te dünyaya geldi. Karaibrahimgil, anneliğin ardından oğluna yazdığı şarkılarla da adından söz ettirmeye başladı.

Bu dönemde hem anneliği hem de sanat hayatını dengede tutan şarkıcı, aile yaşamını da ön planda tutmayı sürdürdü.

İsviçre'e mi taşınıyor?

Son günlerde kulislerde dolaşan iddialara göre Nil Karaibrahimgil, eşi Serdar Erener ve 10 yaşındaki oğulları Aziz Arif ile birlikte İsviçre’ye taşınma kararı aldı. İddialar, taşınma planının özellikle Aziz Arif’in eğitimi için atılmış önemli bir adım olduğu yönünde.