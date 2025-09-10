Son Mühür- Ünlü oyuncu Aslı Enver, 2022 yılında iş insanı Berkin Gökbudak ile sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti.

Evliliğin ardından kısa süre sonra hamile olduğu öğrenilen Enver, bu nedenle rol alacağı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Oyuncu, anne olduktan sonra hayatının merkezine kızı Elay’ı alarak uzun bir süre setlerden uzak kalmıştı.

Setlere geri dönüyor

Bir süredir ekranlardan uzak kalan başarılı oyuncu, yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Enver, O3 Medya tarafından Disney Plus için hazırlanan "Ayna" dizisiyle setlere dönüş yapacak. Senaryosunu Serkan Yörük’ün kaleme aldığı yapımı, yönetmen koltuğunda Hülya Gezer oturtacak.

Serra karakterine hayat verecek

Aslı Enver, dizide “Serra” karakterine hayat verecek. Hikayeye göre Serra, avukat eşi Sarp ile mutlu bir evlilik sürerken katıldığı bir sergide hayatının akışını değiştirecek olaylarla karşılaşacak.

İbrahim Çelikkol ile aynı projede

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Enver’in partneri ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol olacak. Dizide Çelikkol’un canlandıracağı avukat Sarp karakteri ile Serra’nın hikayesi seyirciyi sürükleyici bir dramın içine çekecek.