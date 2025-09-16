Son Mühür- AK Parti, aile kurumunu güçlendirmek ve boşanmaların önüne geçmek amacıyla evlilik öncesi zorunlu eğitim ve psikolojik değerlendirme uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni sistem, çiftlerin evlilik öncesi ve sonrası süreçlerini kapsayacak şekilde tasarlanıyor.

Çiftler psikososyal değerlendirmeden geçecek

Yeni uygulama kapsamında evlenecek çiftler, sağlık kontrollerinin yanı sıra psikososyal açıdan da değerlendirilecek. Uzmanlar, şiddete eğilim, psikolojik rahatsızlık veya sosyoekonomik uyumsuzluk gibi sorunları erken dönemde tespit ederek, yanlış evliliklerin önüne geçmeyi hedefliyor.

Evlilik sonrası danışmanlık sistemi

Kurulacak danışmanlık mekanizması, yalnızca evlilik öncesi hazırlıkları kapsamayacak. Evlilik sürecinde çiftler arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda uzman desteği sunulacak. Gerektiğinde taraflara boşanma sürecinde de doğru yönlendirme sağlanacak.

Güçlü aile yapısı için önemli adım

AK Parti yetkilileri, evlilik öncesinde çiftlerin çoğu zaman psikolojik rahatsızlıklar, şiddet eğilimi veya kültürel farklılıklar gibi konuları birbirlerinden sakladığını belirtiyor. Uzmanlar, bu eksik bilgi paylaşımının ilerleyen süreçte ciddi anlaşmazlıklara ve boşanmalara yol açabileceğine dikkat çekiyor. Yeni psikososyal destek sistemiyle çiftlerin daha bilinçli ve şeffaf bir şekilde evlilik adımı atması amaçlanıyor.

İlk uygulama Erzurum’da başlayacak

Projeye hız kazandırmak için AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, 19 Eylül’de Erzurum’da “Aile İçi Dijital Eğitim ve Psikososyal Destek Çalıştayı” düzenleyecek. Çalıştaya Adalet, Sağlık ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarının temsilcileri, akademisyenler ve alan uzmanları katılacak.