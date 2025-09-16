Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü incelemelerde, şüphelilerin örgütün gizli haberleşme ağı ByLock’u kullandıkları, ankesörlü ve sabit hatlardan ardışık şekilde arandıkları, ayrıca haklarında örgüt üyeliğine ilişkin tanık beyanlarının bulunduğu tespit edildi.
Görevde olanlar ve ihraç edilenler
Soruşturma kapsamında Dışişleri teşkilatında görev yaparken örgüt bağlantıları nedeniyle meslekten ihraç edilen 6 kişi, halen bakanlıkta çalışan 8 kişi ve farklı kurumlarda görev yapan 1 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Çok ilçeli operasyon
Ankara merkezli dört ilde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi. Güvenlik birimlerinin koordineli çalışmaları kapsamında, gözaltı kararlarının kısa sürede uygulanması hedefleniyor.