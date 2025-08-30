Son Mühür- İddiaya göre, etkinlik çıkışında kapının yanında oturan Lil Zey, Su Özcan’a hakaret etti. Özcan, rakip şarkıcının elindeki alkolü üzerine serptiğini ve kendisine yumruk attığını öne sürdü.

“Bana yumruk attı”

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in özel haberine göre, Su Özcan polis ekiplerine verdiği ifadede Lil Zey’in kendisine saldırdığını söyledi. Özcan, “Bana hakaret etti, üzerime alkol döktü ve yumruk attı” dedi.

Dansçı da suçlamaların hedefinde,

Su Özcan, olay sırasında dansçı Mecnun Giasar’ın da kendisine hakaret ettiğini ve yüzüne alkol attığını iddia etti. Genç şarkıcı, yaşananlar nedeniyle hem Lil Zey’den hem de Giasar’dan şikayetçi oldu.

Güvenlik görevlileri hakkında şikayet

Özcan ayrıca, kavga sırasında müdahalede bulunmadığını öne sürdüğü mekanın güvenlik görevlileri hakkında da şikayetçi oldu.

Lil Zey’in suç kayıtları ortaya çıktı

Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Lil Zey lakabıyla tanınan Zeynep Tanyalçın’ın emniyette iki ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.