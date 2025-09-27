Nijerya'nın Zamfara eyaletinde Maru bölgesindeki Kadauri altın madeninde meydana gelen göçük, bölgede büyük bir trajediye yol açtı. Göçük sırasında madende çok sayıda işçi çalışıyordu ve yetkililer, olayın boyutunun ciddi olduğunu bildirdi.

Göçük sonrası bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan madencileri kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Yetkililer, şu ana kadar 13 cansız bedene ulaşıldığını ve 15 kişinin güvenli şekilde çıkarıldığını açıkladı. Çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü bildirildi.

Yetkililer uyarılarda bulundu

Yerel yetkililer, maden sahasında güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Olayla ilgili olarak göçüğün nedeninin belirlenmesi için teknik incelemeler başlatıldı ve bölgede risklerin devam ettiği belirtildi.