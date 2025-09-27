Filipinler’in orta kesimleri ve güney Luzon bölgelerinde etkili olan Tropikal Fırtına Bualoi, şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarlarla büyük yıkıma neden oldu. Inquirer News’in haberine göre, fırtına birçok kenti ve ilçeyi etkisi altına aldı, halkta paniğe yol açtı.

Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Konseyi (NDRRMC), Bualoi fırtınası nedeniyle ülke genelinde 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yetkililer, felaketin etkilerini azaltmak için çalışmaların hızla sürdüğünü bildirdi.

2 milyon kişi etkilendi

NDRRMC, fırtınadan yaklaşık 2 milyon kişinin etkilendiğini açıkladı. Bu kişilerden 409 bini güvenli alanlara tahliye edildi. Yetkililer, tahliye edilen vatandaşların sağlık ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması için geçici merkezler kurdu.

Fırtına nedeniyle 5 bin 200’den fazla evde hasar meydana geldi. NDRRMC ayrıca 143 kent ve ilçede elektrik kesintisi yaşandığını, enerji altyapısının yeniden sağlanması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Yetkililer, halkı sel ve rüzgâr riskine karşı uyardı.