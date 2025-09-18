AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret etti. Görüşmede Aydın ve Denizli teşkilat temsilcileri de yer aldı.

Ziyarete Geniş Katılım

Ziyarette AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, Denizli Milletvekili Nilgin Ök ve önceki dönem Milletvekili Bilal Uçar da hazır bulundu.

Zeybekçi'den Tebrik

Nihat Zeybekci ve beraberindeki heyet, Özlem Çerçioğlu’nu Aydın’da gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Çerçioğlu ise nazik ziyaretleri için Zeybekci ve beraberindeki heyete teşekkür etti.