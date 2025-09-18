Kuşadası ilçesinde tatilini geçiren 74 yaşındaki emekli Kani Özdemir, serinlemek amacıyla girdiği denizde boğularak yaşamını yitirdi. Olay, turistik mekanlarıyla bilinen Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'nda, sabah saatlerinde meydana geldi ve tüm müdahalelere rağmen üzücü bir sonla noktalandı.

Yardıma koşanlara rağmen kurtarılamadı

Söke Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi’nden (TAYEM) emekli olduğu öğrenilen Kani Özdemir, serinlemek için girdiği plajda bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumun ciddiyetini fark eden Özdemir'in yardım çığlıkları, sahilde bulunan diğer vatandaşların ve cankurtaranların dikkatini çekti. Hızla suya atlayan vatandaşlar ve görevli cankurtaranlar, Özdemir'i denizden çıkardı.

Karaya çıkarılan Özdemir'e, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerine kadar ilk yardım olarak suni teneffüs ve kalp masajı uygulandı. Ancak, tüm çabalara rağmen hayata döndürülemedi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan detaylı kontrol sonucunda, Kani Özdemir'in ne yazık ki hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı

Olay yerine sevk edilen emniyet güçleri, Kani Özdemir'in cansız bedeni üzerinde incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre herhangi bir şüpheli durumun olmadığı anlaşılsa da, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili olarak Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.