Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Malezya milli takımı formasını giyen yedi futbolcunun belgede sahtecilik yaptığını belirledi. Yapılan incelemeler sonrası, oyunculara futboldan 12 ay boyunca men cezası ve 2 bin İsviçre Frangı para cezası verildi. Aynı zamanda Malezya Futbol Federasyonu da 350 bin İsviçre Frangı tutarında ceza ödemek zorunda bırakıldı.

FIFA cezaları açıkladı

FIFA'nın ceza verdiği futbolcular arasında İspanya'nın Alaves kulübünden Fakundo Garces, Gabriel Felipe, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irasabal ve Hector Alejandro Jevel Serrano bulunuyor. Oyuncuların Arjantin, İspanya, Brezilya ve Hollanda kökenli oldukları ifade edildi.

Karar kapsamında her bir oyuncu, 12 ay süreyle futbol ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunamayacak. Para cezası ve men cezası uygulanan sporcular, disiplin ihlali gerekçesiyle resmi müsabakalara katılamayacak.

Federasyon da ceza aldı

Malezya Futbol Federasyonu, futbolcuların sahte belge kullanımı nedeniyle 350.000 İsviçre Frangı tutarında para cezası ödemek zorunda kaldı. Federasyon yetkilileri, cezanın federasyon mali sorumluluğu kapsamında olduğunu açıkladı.

İddialara göre, hem futbolcular hem de federasyon, FIFA kararına karşı 10 gün içinde itiraz başvurusu yapabilecek. Karara karşı FIFA'nın Temyiz Komitesine şikâyet hakkı bulunuyor. Yetkililer, süreç tamamlanana kadar kararın yürürlüğe girdiğini duyurdu.