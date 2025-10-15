Son Mühür- Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, A Milli Takım’ın Kocaeli’de Gürcistan’ı 4-1 yendiği maçı değerlendirdi. Kontraspor YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Kahveci, Türkiye’nin ortaya koyduğu futbolu son yılların en etkileyici milli performansı olarak nitelendirdi.

Kahveci, “Rakibimiz San Marino değildi, Gürcistan gibi güçlü oyunculara sahip bir takım vardı. Seyircinin desteğiyle sahada adeta futbol dersi verdik. Teknik ekipten oyunculara kadar herkesi tebrik ediyorum. Helal olsun çocuklar, gerçekten bizim çocuklarımız!” ifadelerini kullandı.

Oyun hakimiyeti ve pozitif futbol vurgusu

Maçın genelinde Milli Takım’ın üstünlüğünü öne çıkaran Kahveci, özellikle ikinci yarının başlarındaki performansı övdü. “2-0’dan sonra rakibin umutlarını kırdık. 52 dakikalık bölümde son dönemin en iyi futbolunu oynadık. Bu oyunla İspanya deplasmanında da başarılı olabiliriz. Ancak topu rakibe bıraktığımızda sıkıntılar başlıyor, oyunu topa hâkim olarak oynamalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler’e övgü

Kahveci, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler’in maçtaki performanslarını özel olarak dile getirdi. “Maşallah, Hakan müthiş oynadı. Eskiden duran toplarda zorlanırdık, artık tam tersi bir tablo var. Hakan ve Arda’nın ortaları beni heyecanlandırıyor” dedi.

Berke Özer’e sert eleştiri: “A Milli takım keyfine göre tercih edilecek yer değil”

Milli Takım kampından izinsiz ayrıldığı öne sürülen kaleci Berke Özer ile ilgili de konuşan Kahveci, sert sözler kullandı. “Eğer açıklamalar doğruysa ve sabahın 4’ünde mesaj atıp kampı terk ettiyse, Berke Özer’in haklı olduğunu söyleyemem.

A Milli Takım, herkesin büyük bir özveriyle geldiği, hayalini kurduğu bir yer. İzinle ayrıldığını söylüyor olabilir ama durum öyle görünmüyor. Böyle bir davranış kabul edilemez” ifadelerini kullandı