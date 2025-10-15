Son Mühür- Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Gürcistan’ı 4-1 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla puanını 9’a yükselten ay-yıldızlılar, grupta ikincilik için önemli bir avantaj yakaladı.

Milliler Kocaeli’de gövde gösterisi yaptı

E Grubu’nun 9. haftasında Kocaeli’de oynanan karşılaşmada Türkiye, Gürcistan’ı ağırladı. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan milliler, Kenan Yıldız, Merih Demiral (2) ve Yunus Akgün’ün golleriyle sahadan 4-1’lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla Türkiye puanını 9’a çıkarırken, Gürcistan 3 puanda kaldı.

Türkiye’nin gruptaki son durumu

Türkiye, Bulgaristan’ın ardından Gürcistan’ı da farklı mağlup ederek grupta ikinciliğini perçinledi. Lider İspanya 12 puanla zirvedeki yerini korurken, ay-yıldızlılar 9 puanla ikinci sırada yer alıyor. Gürcistan 3 puanla üçüncü, Bulgaristan ise henüz puanla tanışamadı.

Millilerin kalan maçları

A Milli Takım, grup aşamasında iki karşılaşmaya daha çıkacak. Bu maçlardan alınacak sonuçlar, Dünya Kupası bileti için belirleyici olacak.

15 Kasım – 20:00: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım – 22:45: İspanya - Türkiye

Milliler, bu iki karşılaşmadan sadece 1 puan alması halinde dahi grupta ikinci sırayı garantileyecek.

Dünya Kupası’na katılım senaryoları

Türkiye’nin 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılabilmesi için iki olasılık bulunuyor:

Doğrudan Katılım: Grubu lider bitirerek doğrudan Dünya Kupası bileti almak. Bunun için İspanya’nın kalan maçlarda puan kaybetmesi ve Türkiye’nin iki maçtan 6 puan çıkarması gerekiyor.

Play-off Rotası: Türkiye’nin en güçlü ve gerçekçi senaryosu, grubu ikinci sırada tamamlayarak play-off etabına katılmak.

Play-off Sistemi nasıl işleyecek?

Avrupa kıtasından Dünya Kupası’na gidecek son dört takım play-off etabında belirlenecek.

Grup ikincisi 12 takım ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 takım, toplam 16 ekip olarak play-off’ta mücadele edecek.

Bu turda tek maç üzerinden yarı final ve final oynanacak.

Galip gelen 4 takım, Avrupa’dan Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanacak.

Gözler İspanya’da

Türkiye, kalan maçlarda Bulgaristan karşısında alacağı puanla ikinci sırayı garanti edebilir. Ancak futbolseverlerin gözü İspanya’nın puan kayıplarında olacak. Grubun son haftasında oynanacak İspanya-Türkiye maçı, doğrudan liderlik yarışının da kaderini belirleyebilir.