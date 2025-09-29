Son Mühür - Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de konuk ettiği Antalyaspor’u 2-0 yenerek üç puanı hanesine yazdırdı. Maçın ardından futbol yorumcusu Nihat Kahveci, hem Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı pozisyonunu hem de Kerem Aktürkoğlu’nun ortaya koyduğu performansı yorumladı.

''Daha çok risk almalı''

Kahveci, Kerem Aktürkoğlu'nun son haftalardaki oyununu eleştirdi ve "Kerem Aktürkoğlu 20 topun 15'ini kaptırıyor. Daha çok risk almalı. Beklenilen oyunu hâlâ oynamıyor ama alınan penaltıda işin içindeydi. Zayıf şutları vardı" dedi.

Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Nene ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kahveci, şu ifadeleri kullandı: "Nene arkaya dönük oyunda iyi değil diye düşünüyordur. Pişmesi lazım. Nene tarzı 20 milyon Euro'ya 10 tane daha iyi oyuncu bulabilirsin. Tecrübesiz görüyorum, bende tam oturmuyor"