Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, yarın akşam saat 22.00’de RAMS Park’ta Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede düdük, Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin’de olacak. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformu üzerinden şifresiz olarak ekranlara gelecek.
Tam kadro sahada olacak
Sarı-kırmızılı ekip, zorlu Liverpool karşılaşmasına tam kadro çıkacak. Uzun süren sakatlığını geride bırakan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında görev alacak. Lucas Torreira da sağlık problemlerini aşarak mücadelede forma giyecek.
Taraftara büyük iş düşüyor
Galatasaray’ın en önemli kozlarından biri ise tribün desteği olacak. Her maç ortalama 45 bin taraftarla sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, RAMS Park’ta rakip üzerinde yoğun bir baskı kurmayı planlıyor.
Seri devam ediyor
Galatasaray, evinde oynadığı son 27 resmi karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Bu periyotta 20 galibiyet ve 7 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde de bu yenilmezlik serisini devam ettirmeyi hedefliyor.
671 gün sonra Devler Ligi randevusu
Galatasaray, 671 gün aradan sonra taraftarıyla birlikte yeniden bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Son olarak 29 Kasım 2023’te Manchester United’ı ağırlayan sarı-kırmızılılar, uzun bir sürenin ardından RAMS Park’ta bir Avrupa gecesi daha yaşayacak.
500 milyon avro
İngiltere’nin güçlü ekibi Liverpool, bu sezon transferlere 500 milyon avronun üzerinde bütçe ayırdı. Kadrosuna Florian Wirtz, Alexander Isak ve Hugo Ekitike gibi önemli isimleri katan kırmızılar, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 20 yıldır süren şampiyonluk özlemini sonlandırmayı hedefliyor.
Premier Lig’de sezona beş maçta beş galibiyetle başlayan Liverpool, son karşılaşmada Crystal Palace’a 2-1 mağlup oldu. Teknik direktör Arne Slot yönetimindeki takım, Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid’i yenmiş olsa da son haftalarda zor kazanılan zaferlerle öne çıkıyor.