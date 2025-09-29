Galatasaray’ın en önemli kozlarından biri ise tribün desteği olacak. Her maç ortalama 45 bin taraftarla sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, RAMS Park’ta rakip üzerinde yoğun bir baskı kurmayı planlıyor.

Galatasaray, evinde oynadığı son 27 resmi karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Bu periyotta 20 galibiyet ve 7 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde de bu yenilmezlik serisini devam ettirmeyi hedefliyor.

671 gün sonra Devler Ligi randevusu

Galatasaray, 671 gün aradan sonra taraftarıyla birlikte yeniden bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Son olarak 29 Kasım 2023’te Manchester United’ı ağırlayan sarı-kırmızılılar, uzun bir sürenin ardından RAMS Park’ta bir Avrupa gecesi daha yaşayacak.

500 milyon avro