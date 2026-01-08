Timuçin Esen, oyunculuğu kadar aile bağlarıyla da dikkat çeken isimlerden biri. Annesine olan sevgisini her platformda dile getiren başarılı oyuncu, Nihal Esen'i rol modeli olarak gösteriyor. Peki Timuçin Esen'in annesi Nihal Esen kimdir, mesleği nedir?

Nihal Esen kimdir?

Nihal Esen, Timuçin Esen'in annesidir. Mesleği avukatlık olan Nihal Esen, eşi Üstün Esen ile birlikte Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesinde hukukçu olarak görev yapmıştır. Her iki eş de aynı kurumda çalışarak hukuk alanında kariyer yapmıştır.

Aslen Niğdeli olan Nihal Esen, Adana'da dünyaya gelmiştir. Eşinin ve kendisinin görevi nedeniyle aile, Elazığ'daki Keban Barajı lojmanlarında yaşamıştır. Timuçin Esen, ailenin ilk çocuğu olarak bu dönemde büyümüştür.

Timuçin Esen kimdir?

Timuçin Esen, 14 Ağustos 1973 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına TED Ankara Koleji'nde başlayan Esen, ardından Ankara Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı. Eğitimini yurt dışında sürdüren oyuncu, İtalya ve ABD'de sinema ve tiyatro üzerine 7 yıl boyunca master yaptı.

ABD'de ünlü oyuncu koçu Larry Moss ile çalışma fırsatı bulan Esen, oyunculuk tekniklerini geliştirdi. Kariyerine Gurbet Kadını dizisindeki Hakkı Ağa rolüyle başlayan oyuncu, kısa sürede dikkat çekmeyi başardı.

2018 yılında vizyona giren Müslüm filminde Müslüm Gürses'i canlandırarak kariyerinin zirvesine ulaştı. Filmdeki performansı büyük beğeni topladı ve oyunculuğu ödüllerle taçlandı. Hırsız Polis, Bodrum Masalı, Gülperi ve Hekimoğlu gibi başarılı yapımlarda rol alan Esen, Türk televizyon ve sinema tarihinin önemli isimlerinden biri haline geldi.

Özel hayatında Bilge Türe ile evli olan Timuçin Esen, iki çocuk babasıdır. Yeni dizisi İlk ve Son ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu, hayranları tarafından heyecanla bekleniyor.