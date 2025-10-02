Son Mühür- UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında sahasında Fransa temsilcisi Nice ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de önemli bir sakatlık yaşandı. Sarı-lacivertliler, kaleci İrfan Can Eğribayat’ın antrenmanda sakatlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, İrfan Can Eğribayat’ın sağ ayak başparmağında kırık tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Eğribayat’ın dün akşam antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Tedavi süreci başladı

Başarılı file bekçisinin sağlık ekibi tarafından yakın takibe alındığı ve tedavi sürecinin başlatıldığı bildirildi. Fenerbahçe cephesinde, İrfan Can’ın sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı ise yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.

Kadro planlaması etkilenecek

Sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında kritik öneme sahip Nice karşılaşmasına hazırlanırken yaşanan bu gelişme, teknik ekibin kadro planlamasını doğrudan etkileyecek.