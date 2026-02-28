Trendyol Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray, taraftarı önünde Corendon Alanyaspor’u ağırladı. RAMS Park’ta oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, sahadan 3-1’lik net bir skorla galip ayrılarak hanesine kritik üç puanı yazdırdı.

Torreira takımını öne geçirdi

Mücadelenin ilk yarısı Sacha Boey’un uzatma dakikalarında gelen golüyle Galatasaray’ın üstünlüğüyle geçilirken, ikinci yarıya konuk ekip hızlı bir başlangıç yaptı. 49. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Hadergjonaj’ın adrese teslim ortasını iyi takip eden Mounie, şık bir kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi. Bu golle kısa süreli bir şok yaşayan ev sahibi ekip, baskısını artırmakta gecikmedi. 58. dakikada Lang’ın derinlemesine pasında Sara’nın indirdiği topa Osimhen röveşata ile hareketlendi; ancak seken topu önünde bulan Torreira, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırarak takımını yeniden öne geçirdi.

Maçın fişini Osimhen çekti

Karşılaşmanın son bölümlerine girilirken Alanyaspor, Mounie ile beraberlik şansını teperken maçın fişini çeken isim Victor Osimhen oldu. 83. dakikada Alanyaspor kalecisi Victor’un yaptığı büyük hatayı affetmeyen Nijeryalı golcü, kaptığı topla kaleciyi ekarte ederek boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi ve maçın skorunu tayin etti: 3-1.

Hakem Ali Şansalan’ın yönettiği müsabakada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son dakikalarda İlkay Gündoğan ve Icardi gibi isimleri de sahaya sürerek oyunun kontrolünü tamamen elinde tuttu. Bu sonuçla Galatasaray zirve yürüyüşüne devam ederken, Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor İstanbul deplasmanından eli boş döndü.