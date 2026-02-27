FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nda mücadele eden Türkiye Erkek Basketbol Milli Takımı, deplasmanda karşılaştığı Sırbistan Erkek Basketbol Milli Takımı’nı 82-78 mağlup ederek gruptaki üçüncü maçını da kazandı. Ay-yıldızlılar bu sonuçla namağlup unvanını sürdürdü.

Karşılaşma, Belgrad’daki Aleksandar Nikolic Hall’de oynandı.

Maça hızlı başlangıç

Milli Takım, karşılaşmaya Metecan Birsen, Ercan Osmani, Tarık Biberoviç, Ömer Faruk Yurtseven ve Cedi Osman beşiyle başladı. İlk dakikalarda savunmada sert bir performans ortaya koyan Türkiye, özellikle pota altında rakibine kolay sayı şansı tanımadı.

Cedi Osman’ın serbest atışlarıyla skor üretmeye başlayan ay-yıldızlılar, Tarık Biberoviç’in üçlüğüyle farkı çift hanelere taşıdı. İlk periyot, Ercan Osmani’nin son saniye basketiyle 22-13 Türkiye üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyrekte fark açıldı

İkinci periyotta ev sahibi Sırbistan pota altından bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalışsa da Milli Takım dış atışlarla oyunun kontrolünü elinde tuttu. Ercan Osmani ve Sertaç Şanlı’nın uzun rotasyonundaki katkısıyla Türkiye, soyunma odasına 46-31’lik skorla 15 sayı farkla girdi.

Üçüncü çeyrekte Sırbistan geri döndü

İkinci yarıda Sırbistan, tempoyu artırarak farkı eritmeye başladı. Stefan Miljenovic’in üçlüğüyle fark üç sayıya kadar düştü ve son çeyreğe 57-54 Türkiye üstünlüğüyle girildi.

Son bölüm nefes kesti

Dördüncü periyotta büyük çekişme yaşandı. Ev sahibi ekip bitime iki dakika kala skoru 70-70’e getirdi ve ardından ilk kez öne geçti. Ancak kritik anlarda sorumluluk alan Tarık Biberoviç ve Ömer Faruk Yurtseven’in sayılarıyla yeniden üstünlüğü ele alan Türkiye, parkeden 82-78 galip ayrıldı.

Bu sonuçla C Grubu’nda üçüncü galibiyetini alan Milli Takım, liderlik yarışında önemli bir avantaj elde etti.

Sıradaki rakip yine Sırbistan

Milli Takım, grubun dördüncü maçında Sırbistan ile bu kez İstanbul’da karşı karşıya gelecek. 2 Mart Pazartesi günü Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak mücadele saat 21.00’de başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, iç sahada da kazanarak serisini sürdürmeyi hedefliyor.