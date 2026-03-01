İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 11 sanık hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemindeki uygulamalar gerekçe gösterilerek yeni bir hukukî süreç başlatıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun kendi şirketine ait bir aracı belediyenin makam hizmetine tahsis ederek giderlerini kamu bütçesinden karşılattığı ve bu yolla kamuyu zarara uğrattığı ileri sürülüyor. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanıklar için hapis cezası ve siyasî yasak gibi sonuçlar doğurabilecek yaptırımlar talep ediliyor.

Kendi şirketine ait aracı Belediyeye makam aracı yaptı

Soruşturma dosyasındaki çarpıcı detaylara göre süreç, 4 Şubat 2015 tarihinde İmamoğlu İnşaat şirketinin Beylikdüzü Belediyesi’ne sunduğu bir dilekçe ile başladı. Şirket mülkiyetinde bulunan Mercedes Vito marka aracın, tüm yakıt, bakım ve onarım masraflarının belediye tarafından karşılanması kaydıyla başkanlık hizmetine bedelsiz sunulması teklif edildi. Dönemin Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun onayıyla encümene gönderilen bu talep, mevzuata aykırı olduğu iddia edilmesine rağmen kabul edildi. İddianamede, Taşıt Kanunu’nun 17. maddesindeki açık yasağa rağmen özel mülkiyetteki bir aracın kamu bütçesiyle fonlanmasının hukukî bir dayanağının bulunmadığı vurgulanıyor.

Kamu kaynaklarından 122 bin liralık harcama tespit edildi

Hazırlanan iddianamede, söz konusu aracın 2015 ile 2019 yılları arasındaki kullanım sürecine dair mali dökümler de yer aldı. Yapılan incelemeler neticesinde; belediye bütçesinden araca kışlık ve yazlık lastik alındığı, on binlerce litrelik motorin harcaması yapıldığı ve yüksek tutarlı servis bakımlarının kamu kaynaklarıyla ödendiği belirlendi. Hatta İmamoğlu’nun ilçe belediye başkanlığı görevi sona erdikten sonra dahi, Mayıs 2019 tarihinde araç için belediye kasasından yaklaşık 36 bin liralık tamir ödemesi yapıldığı saptandı. Tüm bu kalemler toplandığında, kamunun toplamda 122 bin 305 lira 70 kuruş tutarında net bir zarara uğratıldığı yargı kayıtlarına geçti.

İhale süreçlerinde "Doğrudan temin" usulsüzlüğü iddiası

Dava dosyası sadece makam aracı kriziyle sınırlı kalmayıp, belediyenin spor organizasyonları ve eğitmen alımlarıyla ilgili ihale süreçlerini de kapsıyor. İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerinin raporlarına dayandırılan suçlamalarda, Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen alımların, Kamu İhale Kanunu’ndaki limitlerin altında kalmak amacıyla bilerek ikiye bölündüğü öne sürülüyor. İddianamede, rekabet ve şeffaflık ilkelerinin ihlal edildiği, aynı nitelikteki işlerin parçalanarak "doğrudan temin" usulüyle belirli bir firmaya menfaat sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edilerek, bu süreçten sorumlu bürokratlar ve ilgili firma yetkilisi hakkında da ceza talep ediliyor.

Sanıklar için istenen hapis cezaları ve yargılama süreci

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosu, Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra aralarında Fatih Keleş ve dönemin belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu toplam 11 sanık için "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istedi. İhaleye yardım ettiği öne sürülen firma yetkilisi hakkında ise 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede ayrıca, bazı sanıkların daha önceki mahkûmiyetlerinden dolayı denetimli serbestlik hükümlerini ihlal ettikleri notu da yer aldı. Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak olan sanıkların yargılama süreci, kamuoyu ve hukuk camiası tarafından yakından takip edilecek.