Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde RAMS Park'ta oynanacak dev derbide, Galatasaray’ın kalesinde Uğurcan Çakır, Beşiktaş’ta ise Mert Günok görev alacak. Ligde oynadığı 7 maçı da kazanarak zirvede yer alan Galatasaray, sadece 2 gol yedi ve savunma performansıyla öne çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe ile birlikte ligin en az gol yiyen iki takımı arasında yer alıyor. Öte yandan bir maçı eksik olan Beşiktaş, kalesinde 8 gol gördü ve ilk 5 sıra içindeki takımlar arasında en çok gol yiyen ekip oldu.

Buruk kararını değiştirmeyecek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, derbide kalede yine Uğurcan Çakır’la devam etmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig’de oynadığı 7 maçta kalede iki farklı isme görev verdi. 14 yıl sonra sezona Fernando Muslera olmadan başlayan Galatasaray’da, ilk 4 hafta Günay Güvenç forma giyerken, son 3 maçta kaleyi yeni transfer Uğurcan Çakır devraldı. Ligde tüm maçlarını kazanan Galatasaray, Günay’ın görev yaptığı ilk 4 karşılaşmada yalnızca 1 gol yerken, Uğurcan da çıktığı 3 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü. Öte yandan sezon başında Trabzonspor forması giydiği ilk 4 haftada da Uğurcan, sadece 1 kez topu ağlarında buldu.

Mert Günok 5 karşılaşmada 6 gol yedi

Beşiktaş’ta bu sezon Süper Lig’de oynanan 6 maçta da kaleyi koruyan Mert Günok, takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Deneyimli kaleci, bu süreçte 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşarken, sadece bir maçta kalesini gole kapatabildi. Diğer 5 karşılaşmada ise toplam 6 golü ağlarında gördü. Uğurcan Çakır'ın Beşiktaş karnesi Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, kariyerinde Beşiktaş'a karşı toplam 15 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı forma ile ilk derbi heyecanını yaşamaya hazırlanan Uğurcan, daha önce Trabzonspor formasıyla Beşiktaş'a karşı 14'ü Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 15 maçta görev yaptı. Bu mücadelelerde 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan tecrübeli kaleci, iki maçta kalesini gole kapatmayı başardı ancak toplamda 22 gol yedi. Kupadaki tek karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve 3 golü ağlarında gördü. Galatasaray'a karşı 16 kez forma giydi Tecrübeli kaleci Mert Günok, kariyeri boyunca Galatasaray'a karşı 16 kez sahaya çıktı. Fenerbahçe, Bursaspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş formalarıyla sarı-kırmızılı ekibe rakip olan Günok, bu maçların 12’sini Süper Lig’de, 4’ünü ise TFF Süper Kupa’da oynadı. Lig karşılaşmalarında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Mert, bu maçlarda 18 gol yerken yalnızca 2 maçta kalesini gole kapatabildi. Süper Kupa’daki 4 müsabakada ise 3 kez mağlup oldu, sadece 1 galibiyet yaşadı ve toplamda 5 gol yedi. Beşiktaş formasıyla Galatasaray’a karşı oynadığı derbilerde 3 galibiyet ve 2 yenilgi elde eden 36 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz sezon hariç tüm derbilerde gol yedi ve bu maçlarda toplam 7 gole engel olamadı.