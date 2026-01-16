Son Mühür - Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki öne çıkan isimlerden N’Golo Kante ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Sarı-lacivertli takıma katılması beklenen Fransız yıldızın, karar aşamasında eski Fenerbahçeli Nicolas Anelka ile iletişim kurduğu öğrenildi. Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre, Kante transfer sürecinde Anelka ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Fenerbahçe ile Türkiye hakkında Anelka’nın görüşlerini aldı.

Anelka devreye girdi

Haberde aktarılan bilgilere göre, Anelka Kante’ye Fenerbahçe için net bir tavır ortaya koydu. Eski futbolcunun, “Böyle bir fırsatın varsa kesinlikle denemelisin” sözleriyle Kante’yi cesaretlendirdiği belirtildi. Bu görüşme, Kante’nin transfer sürecindeki son değerlendirmelerinden biri olarak yorumlanırken, Fenerbahçe cephesinde yıldız orta saha oyuncusunun takıma katılacağı yönündeki beklentinin arttığı ifade edildi.