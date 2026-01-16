Son Mühür - UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin Aston Villa’yı ağırlayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunulur sunulmaz tükendi. Sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgisi sonucu biletlerin, satışa çıkmasından yalnızca 7,30 saniye içinde tamamının satıldığı aktarıldı.

Avrupa’daki önemli mücadele öncesinde biletlerin rekor sürede tükenmesi, Fenerbahçe camiasında büyük bir heyecan oluşturdu. Kısa sürede “kapalı gişe”ye ulaşan karşılaşma, şimdiden sezonun en çok konuşulan maçları arasında yer aldı.