Brezilyalı yıldız Neymar, kariyerini bir kez daha etkileyen ciddi bir sakatlıkla karşı karşıya. Santos forması giyen 33 yaşındaki futbolcunun sol dizinde menisküs yırtığı tespit edildi. Yaşanan sakatlığın ardından yıldız oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalma ihtimali Brezilya basınında gündem oldu.

Globo Esporte: “2025 sonuna kadar dönememe ihtimali var”

Brezilya’nın önde gelen spor kaynaklarından Globo Esporte, yapılan değerlendirmelerde Neymar’ın en erken 2025 yılının son aylarında sahaya dönebileceğini yazdı.

Bu iddia, küme düşme hattının hemen üzerinde tutunmaya çalışan Santos için kritik bir kayıp anlamına geliyor.

Sakatlık gol sevinci sonrası başladı

Neymar’ın sorun yaşadığı an, Brezilya Ligi’nin 34. haftasında Mirassol karşısında kaydettiği golden hemen sonra ortaya çıktı.

Gol sevincinin ardından sol dizinde ağrı hisseden yıldız oyuncu, bir sonraki Internacional maçında sahaya çıkamadı.

Yapılan detaylı tetkiklerde sol dizde menisküs yırtığı olduğu kesinleşti.

Sezonu kapatması çok yüksek ihtimal

Santos sağlık ekibi tarafından yapılan değerlendirmeye göre Neymar’ın:

Sezonu kapatma ihtimali oldukça yüksek.

Tedavi sürecinin uzun olacağı, rehabilitasyonun aylar sürebileceği öngörülüyor.

Bu durum, ligde kalma savaşı veren Santos’un hesaplarını tamamen değiştirmiş durumda.

Santos kritik maçlara yıldızsız çıkacak

Brezilya Serie A’da 35 hafta sonunda 38 puanla 17. sırada bulunan Santos, düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.

Neymar;

- Sport Recife,

- Juventude,

- Cruzeiro

maçlarında kesin olarak forma giyemeyecek. Bu üç karşılaşma, Santos’un ligde kalıp kalmayacağını doğrudan belirleyecek kritik mücadeleler olarak görülüyor.

Kulüpte büyük endişe: Neymar’sız son viraj

Neymar’ın yokluğunun hem teknik ekip hem de taraftar üzerinde ciddi bir şok etkisi yarattığı bildirildi.

Takımın en önemli hücum silahını kaybetmesi, küme düşme hattındaki hesapları daha da zorlaştırıyor.